Gümrük Muhafaza ekipleri 3 ayda 253 kaçak araç ele geçirdi | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda Türkiye genelinde yapılan kontrollerde, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.
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