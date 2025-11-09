Video Yaşam Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video
09.11.2025 | 13:27

Antalya’da görev yaptığı otelin önünde alkol alıp gürültü yaptığı gerekçesiyle 2 şahsı uyaran güvenlik görevlisi düğününe sayılı günler kala çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B. gürültü yaparak otel önünde alkol aldıkları gerekçesiyle Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli 2 şahsı uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen ve otel önünde alkol almayı sürdüren Eyüp T. ve Halil S. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, kavga sırasında Eyüp T. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

KALP MASAJIYLA HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR
Şahsın bıçağını gören güvenlik görevlisi Talat K.B.'nin Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Şüpheliler Eyüp T. ve Halil S. olay yerinden kaçarken olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak ambulansla taşıdığı Göker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYORDU
22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, Tahsin Göker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyete götürülen olayı şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ifade işlemleri devam ediyor.

