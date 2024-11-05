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Güvenlik kamerasına yansıyan mesaj cinayetine

Güvenlik kamerasına yansıyan mesaj cinayetine "haksız tahrik" indirimi | Video

05.11.2024 | 15:19

Samsun'da "eşine mesaj attığı" iddiasıyla, aralarında husumet bulunan akrabasını tabancayla öldüren ve olay anının saniye saniye güvenlik kamerası görüntüsünün de ortaya çıktığı cinayet davasında daha önce 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık, yeniden yargılandı ve "haksız tahrik altında cinayeti işlediği" gerekçesiyle cezası 15 yıla indirildi.

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Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda 21 Nisan 2023 tarihinde dönerci dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Keskin eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Keskin hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Keskin'in avukatı Giray Güneş, öldürülen şahsın müvekkilinin eşini telefonla taciz mesajları gönderdiğini ve bu konuda sesli ve yazılı mesajlar bulunup savcılığa olaydan önce şikayette bulunulduğunu ileri sürüp delilleri mahkemeye sundu ve "haksız tahrik" altında ceza verilmesini talep etti. Ancak, Murat Keskin, mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Av. Güneş, söz konusu delilleri öne sürerek istinaf mahkemesine itirazda bulundu.
Delilleri inceleyen Samsun İstinaf Mahkemesi, Murat Keskin'in "haksız tahrik" altında cinayeti işlediğini değerlendirerek kararı bozdu. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davaya sanık Murat Keskin tutuklu bulunduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Murat Keskin olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Av. Giray Güneş ise istinaf mahkemesinin talebi doğrultusunda müvekkilinin "haksız tahrik" altında cinayeti işlediği dikkate alınarak ceza indirimi yapılmasını talep etti. Mahkeme, Murat Keskin'i "haksız tahrik altında cinayeti işlediği" gerekçesiyle "öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını 15 yıla indirdi. Ayrıca silah suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırılan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Murat Keskin'in avukatı Giray Güneş, "Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilimin eşine yönelik taciz içeren yazışma ve görüşmeleri değerlendirmedi. Uzun uğraşlar sonucu dosyaya sokulmasına rağmen değerlendirmedi. Kararı istinaf etmemiz üzerine istinaf bu yönde kararı bozdu. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilim hakkındaki 25 yıl hapis cezasını 'tahrik' hükümlerini uygulayarak 15 yıla düşürdü. Adil bir karar. Uzun uğraşlar sonucu verilen bir karar. Bu noktada da adalete teşekkür ediyorum" dedi.

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