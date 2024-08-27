Güzellik Merkezleri’ne sattılar… Doktorlar da gözaltında…
İstanbul’daki bir kamu hastanesinde depoladıkları sahte ve kaçak botoks ve dolgu ilaçlarını Güzellik Merkezleri’ne satan 19 kişi yakalandı. İki doktor da gözaltına alındı.
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