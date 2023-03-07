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Habur Gümrük Kapısı’nda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi | Video

Habur Gümrük Kapısı’nda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi | Video

07.03.2023 | 11:51

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine geçit vermiyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılın başından bu yana, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda beklenmedik yerlere gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen son model cep telefonlarından elektronik sigaraya çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde, kaçakçıların tespiti zor yöntemlerle Türkiye'ye sokmak istediği kaçak eşyalar ekiplerin titiz çalışma ve dikkatiyle tespit edildi. Yıl başından bu yana Habur'da muhafaza ekiplerince vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna, çay paketinin içine saklanan cep telefonları tespit edildi. Oyuncağın içinden, direksiyondan, el fenerinden, kahve makinesinden, pekmezin içinden, terlikten, tekerlekten, çay kutusundan çıkan ve yolcunun ayağına sarılı halde gizlenen sigara ve elektronik sigaralar yakalandı.

40,5 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ
2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 adet kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

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