Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video

Instagram'da 27,7 milyon takipçiyle en çok takip edilen oyuncuların başında gelen Hande Erçel, her hareketi ve paylaşımıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizi aşkının gerçek olduğu Kerem Bürsin ile doludizgin ilişki sürdüren Hande Erçel, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İddialı pozlarına milyonluk beğeni toplayan güzel oyuncu, son olarak süper lüks evinden yeni bir paylaşımda bulundu. Giyinme odasında köpeği ile vakit geçiren Hande Erçel'in paylaşımı, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Erçel'in lüks evi ise bir kez daha dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in bir servete mal olan villasından o paylaşım...