Video Yaşam Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video

Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video

Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video
09.05.2021 | 10:21

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Bursa’da hasat öncesi tarlaların drone görüntüsü halı desenlerini aratmadı. Otoyolun ikiye böldüğü tarlalarda görsel şölen yaşanıyor.

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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nu iki bölen tarlalar havadan görüntülendi. Kanola çiçeği, buğday ve diğer sebzelerin ekildiği tarlalar hasat öncesi görsel şölen oluşturdu. Havadan halı desenlerini aratmayan tarlalarda çiftçiler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram tatillerin öncesi ve yaz aylarında yoğunluk yaşanan otoyolda pandemi sebebiyle sakinliğini koruyor.

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