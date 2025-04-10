Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunanlar yaralanmazken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Ambulansta bulunan hasta, yakını ve 3 kişilik sağlık ekibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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