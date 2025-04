Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.04.2025 | 08:24 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunanlar yaralanmazken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çayırköy Mahallesi Kandıra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. kontrolündeki 41 ARY 204 plakalı ambulans, A.T. isimli hastayı, hastaneye yetiştirmek için anayoldan ilerlerken, M.Y. hakimiyetinde bulunan 41 AHM 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan M.Y. ve R.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Ambulansta bulunan hasta, yakını ve 3 kişilik sağlık ekibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.