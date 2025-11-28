Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video
28.11.2025 | 09:29
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir adrese yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi tutuklandı.
