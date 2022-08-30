Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video

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İstanbul'da havalimanı yolunda aynı yönde ilerleyen taksi ile 2 motosiklet birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden kaldırıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise yolda başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda jandarma ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatırken, tek şeritten kontrollü ulaşım sağladı.
YERE DÜŞEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP ÖPTÜKTEN SONRA MUHAFAZA ALTINA ALDI
Kaza yapan motosiklette asılı olan ve kazada motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden aldı ve öpüp alnına koyduktan sonra bayrağı muhafaza altına aldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.