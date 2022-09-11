“Hayalet Ekran” hırsızları! 3’ü de yakalandı | Video

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halindeki üç aracın camlarını kırarak ön panellerini ve hayalet ekranlarını çalan üç kişiyi yakaladı.

Üç kişilik bir çetenin üyeleri; İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde park halindeki üç lüks aracın camlarını kırarak ön panellerini ve hayalet ekranlarını çaldı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden açık kimlikleri tespit edilen ve olay yerlerine iki farklı motosikletle geldikleri saptanan üç suç ortağı S.Y. (20), H.C.E. (18) ve A.V. (21), Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı ve "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.