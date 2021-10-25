Video Yaşam Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video
Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video

Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video

25.10.2021 | 11:42

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Gümüşhane’de sonbahar mevsiminde görsel şölenin yaşandığı yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ev sahipliği yapan Örümcek Ormanlarında 175 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

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Dik yamaçlarda ve taşların üzerinde göğe tırmanan ağaçları, labirenti andıran patikaları, hırçın yamaçları, şelaleleri, endemik bitki çeşitliliği ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türleri nedeniyle Gümüşhane'nin canlı ağaç müzesi olarak nitelendirilen Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor.

Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve geçtiğimiz yıl kesin korunacak hassas alan ilan edilen, sık bitki örtüsü nedeniyle Örümcek Ormanları denilen 2 bin 630 dekarlık alan 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilmişti.

Gürül gürül akan dereleri, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen alanda her yıl yapılan sonbahar yürüyüşü bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin dört bir tarafından gelen üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu 175 sporcu katıldı.

Tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400 yaşın üzerinde ladin ve köknar ağaçlarının olduğu, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylaları ile Kabaktepe Şehitliği güzergahında bulunan alanda yürüyüş Çağlayandibi Şelalesi ziyaretinin ardından Çifte köprü mevkiinden başladı.

Orman yolunu takip ederek barındırdığı birçok ağaç türüyle Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri olma özelliğini taşıyan Örümcek Ormanlarında Avrupa, Kafkaslar ve Türkiye'deki en yüksek ve çaplı köknar ve ladin ağaçlarını gözlemleme fırsatı bulan sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızın tüm tonlarının görme ve fotoğraflama fırsatı buldu.
Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, dik yamaçları yararak vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz manzara eşliğinde 12 kilometre boyunca molalar vererek yürüyen sporcular, Çıkrıkdüzü mevkiine kadar süren yürüyüşü 4 saatte tamamladı.

"MODERN DÜNYA İNSANI YORUYOR. İNSANLAR ŞEHİRDEN UZAKLAŞARAK TABİATLA İÇ İÇE OLACAĞI ETKİNLİKLERİ, FAALİYETLERİ ÖNEMSİYORLAR"
Etkinliğe katılarak sporcularla birlikte parkuru kat eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, sonbahar mevsimle birlikte inanılmaz doğal güzellikleri sunan mükemmel bir coğrafyada yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Katılımın bu düzeyde olması bizleri çok memnun etti. Herkesin doğayla buluşma isteği, spor yapma isteği ve herkes için her yerde spor faaliyetinin bir parçası olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çok güzel bir parkur seçti arkadaşlarımız. Ormanın içerisinde orta düzeyde zorlukta bir parkur. Sağ salim bütün ekibimizle birlikte parkuru tamamladık. Bundan sonra bu tür etkinliklere yine devam edeceğiz. GÜDAK'la belirli periyotlarla belirli zaman dilimleri içerisinde organizasyonlar yapacağız. Hele de insanların bu noktadaki yönelimleri, istekleri bizleri ziyadesiyle cesaretlendirdi. Şunu gördük ki modern dünya insanı yoruyor. İnsanlar şehirden uzaklaşarak tabiatla iç içe olacağı etkinlikleri, faaliyetleri önemsiyorlar. Bu kapsamda da faaliyetlerimiz inşallah devam edecek" dedi.

"5 YILDIR BURADA OLUP DA ŞİMDİ KEŞFETMEM BENİ BİRAZ ÜZDÜ"
Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden Züleyha Gıyıknal, "5 yıldır Gümüşhane'deyim. Örümcek ormanlarına ilk defa geldim. Tertemiz havası, eşsiz doğal güzelliği, arkadaş ortamı, ekip uyumu ve manzara çok harikaydı. 5 yıldır burada olup da şimdi keşfetmem biraz üzdü açıkçası beni. 450 yaşında olup da daha yeni keşfetmiş olmam açıkçası biraz beni böyle üzdü. Ormanda sadece yeşil renk görmedim. Turuncu, pembe, kırmızı rengarenk ağaçlar vardı. Açıkçası çok huzur verici bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Etkinliğe katılan sporculardan Kadriye Yılmaz ise kafilenin en yaşlılarından birisi olduğunu belirterek, "Bugünkü parkurumuz çok güzeldi. Bu ikinci gelişim yine gelirim. Manzara harika. Sonbaharın güzelliklerini, gazellerin, yeşilin, sarının, kırmızının tonlarını hep bir arada görmek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Gümüşhaneli olmasına rağmen ilk kez alana geldiğini ifade eden Esra Gökçek ise "Geziye ilk kez katıldım. Arkadaşlarım sebep oldu ama iyi ki olmuşlar. Herşey çok güzeldi" şeklinde konuştu.

"KÜRTÜN DOĞASI SONBAHARIN HAKİM RENKLERİNİ KULLANARAK MUAZZAM BİR ŞİİR YAZMIŞ"
Kafilenin doktor katılımcılarından Uzm.Dr. Babürşah Taşlı da "Kürtün doğası gerçekten sonbaharın hakim renklerini kullanarak muazzam bir şiir yazmış. Biz oturup durduğumuz yerde fark etmek istemedik bu şiiri. Oturup fark etmek gerçekten kolaydır. Hareket etmek ve yerinde görmektir önemli olan. GÜDAK ekibi bizim hareket fitilimizi ateşleyerek bu güzel coğrafyada bize bu şiiri en güzel haliyle dinleme olanağı sağladılar. Ben hepsine candan teşekkürlerimi ediyorum" dedi.

"BİZ DOĞAYLA BARIŞIKLIĞIMIZI KAYBETTİĞİMİZ AN HASTALIKLARLA MAHVOLMAYA MAHKUMUZ"
Covid-19 salgınının bütün dünya halkını eve hapsettiği dönemlerden geçtiklerini kaydeden Taşlı, "Açıkhava kişinin hem bağışıklık sistemini güçlendirerek hem de ruhsal motivasyonunu üst düzeylere taşıyarak Covid-19 benzeri virüslerin ve diğer bağışıklık sistemini etkileyen hastalığın tedavisinde gerçekten çok ciddi mesafeler kat etmemizi sağlıyor. Biz doğayla barışıklığımızı kaybettiğimiz an hastalıklarla mahvolmaya mahkumuz. Onun için doğadan elimizi eteğini çekmeden bu güzel coğrafyaları mümkün olduğunca keşfetmemiz gerekiyor" tespitinde bulundu.

"YAKLAŞIK 10 YILDIR BU TARİHLERDE BURAYI ZİYARET EDİYORUZ"
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle zor bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle ortak bir yürüyüş düzenledik. Onların ulaştığı ekip bizden daha fazla oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimizi taşımaya çalıştık bugün buraya. Bu güzelliği biz her zaman görüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu tarihlerde burayı ziyaret ediyoruz. Örümcek ormanlarının renk cümbüşünü görüyoruz. Bu mevsimde, bu tarihlerde burayı gezmeyi herkese öneriyorum" diye konuştu.

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