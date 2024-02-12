Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Video
Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini 3 metreye kadar indiren sis, güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölünde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. İlçe merkezi sis denizinde kaybolurken, dron ile çekilen görüntüler görsel şölen oluşturdu.
Elazığ'da bulunan Hazarbaba Kayak merkezinde olduklarını belirten Uğur Öz, ''Arkadaşlarla kaymak için geldik ama maalesef kar yok. Biz de burada oluşan sisi izliyoruz. Çok güzel bir manzarası var. Hazar Gölü şuan da sis ile kaplı ve çok güzel bir manzara oluşturmuş" dedi.
Hazarbaba Kayak merkezine geldiklerini belirten Onur Ulucan, ''Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağındayız. Kayak tesisinde kar olmadığı için gezmeye geldik. Hazar Gölü komple sis ile kaplanmış durumda. Bizde sisle kaplanan Hazar Gölünün fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdik'' diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Video 12.02.2024 | 10:29
06:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 12.02.2024 | 10:31
00:20
01:47
Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 12.02.2024 | 10:16
00:15
15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 12.02.2024 | 10:05
01:13
03:23
Avcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:31
01:01
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı | Video 12.02.2024 | 08:31
00:50
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:30
00:54
00:25
74 ilde silah kaçakçılarına operasyon... 821 tabanca ele geçirildi! 12.02.2024 | 09:24
09:05
00:41
Otobüste taşkınlık yapan alkollü vatandaşa yolcular böyle müdahale etti 11.02.2024 | 23:28
11:32
Develer güreşti, izleyenler kavgaya tutuştu 11.02.2024 | 22:52
02:55
10:25
06:12
01:35
Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 11.02.2024 | 16:23
01:13
Sarıyer'de yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı | Video 11.02.2024 | 15:00
04:04
Karadeniz’deki esrarengiz sesin sırrı 36 saattir çözülemedi | Video 11.02.2024 | 14:31