Video Yaşam Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video
Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video

Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video

14.09.2022 | 17:57

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen havadan helikopterle bakım çalışmalarında, ekipler helikopterle elektrik hatlarına uzanıyor, sarkıtılan sepette tellere müdahale ediyor. Bu iş için hem havada bir denge kurmaları hem de elektriğin kesilmediği hatlara bakım ve onarım yapmaları gerekiyor.

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, havadan helikopter yardımı ile hat bakım çalışması, ikaz küresi montajı ve yüksek gerilim hatları izolatör temizliği gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipleri, helikopterle elektrik hatlarına uzanarak sarkıtılan bir sepette tellere müdahale ediyor. Bu iş için hem havada bir denge kurmaları hem de elektriğin kesilmediği hatlara bakım ve onarım yapmaları gerekiyor.

Hem elektrik hem de havacılık gibi dikkat gerektiren iki işi aynı anda yapan ekipler, havada, 170 bin voltluk hatta elektriği kesmeden çalışıyor.
Üç yıldır yapılan canlı bakım ve onarım sistemi, daha önce, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde uygulanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Bakım çalışması için özel hazırlıklar yapan 15 kişilik özel birimde, her ekip belli sayıda personelle müdahaleye çıkıyor. Ekipler, bakım çalışmasının bir parçası olan tellerin yıkanıp temizlenmesini de havadan yapabiliyor.Helikopterle müdahalede hem elektriğin kesilmesi gerekmiyor hem de yerel ekiplerin haftalar ve aylar içerisinde yapılabileceği çalışmalar helikopter ekipleri tarafından günler içerisinde tamamlanıyor.

Aşırı yağmur ve rüzgar hariç her hava şartında çalışabilen ekipleri, 3 yılda 17 bin bakım ve onarım gerçekleştirdi. Söz konusu özel birimin helikopter pilotu Umur Gömbül, "Uçuş sırasında iki pilot ve sepette de 3 teknisyen olmakla beraber 5 kişiyiz yerde de sayıları 10-15 civarında olan arkadaşlar bize destek veriyor" bilgisini paylaştı.

TEİAŞ helikopterle bakım mühendisi Serhat Erman ise Türkiye'nin zorlu bir coğrafyası olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim hatlarımız da bu coğrafyanın her kesiminden geçiyor yerden erişimin çok zor veya imkânsız olduğu enerji iletim hatlarımızda hatlarımıza onarım montaj yapacağımız kısımlara havadan ulaşarak çok daha hızlı bir sürede çok daha fazla adet iş yapabilmekteyiz" dedi.

Teknisyen Abdullah Deniz, havadan müdahaleye ilişkin, şunları söyledi:
"Riskleri tabii ki var sonuçta faz toprak arasına giriyoruz. Önlemlerimiz; iletken kıyafet giyiyoruz giydiğimiz kıyafet iletken eldivenlerimiz iletken bu iş için tasarlanmış bir kıyafet. Severek yapıyorum sevmeyen de bu işi zaten yapamaz. Havadan yapmak bu işleri epey kolaylaştırıyor normal bir ekiple bu işi yapıyor olsak mesela bugün ikaz küresi taktık yaklaşık iki üç saatlik bir zaman diliminde 40 küsur ikaz küresi montajı yaptık belki bir ekiple direğe çıkacağız otele gideceğiz epey zahmetli olacak ve belki bir gün akşama kadar 10 tane ancak takarız."

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