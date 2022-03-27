Her yerde aranan Şeyma Demir'in cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu | Video

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Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan gençlerin arama çalışmaları devam ederken, Şeyma Demir'in cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.
Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.