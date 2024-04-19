Video Yaşam Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video
Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video

Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video

19.04.2024 | 12:31

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında iddiaya göre hesap yüzünden çıkan kavga sonrası olay yerine gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla mekanı basarken, ortalık savaş alanına döndü. Olay yerindeki müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı.

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Olay Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan eğlence mekanına gelen bir grup iddiaya göre gelen hesap üzerine işletme sahibi ve çalışanları ile tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgaya son verdi. Mekandan ayrılan grup bir süre sonra bu sefer ellerinde uzun namlulu silahlarla geri gelerek mekana baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla hem mekana hem de havaya ateş eden grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anında işletme çalışanları ve müşteriler silahlardan çıkan kurşunlara hedef olmamak için kaçacak yer aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ekipler olayla ilgili olarak 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI"
Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Uzun namlulu silahlarla mekana gelen saldırganların etrafa rastgele ateş açması ve yaşanan koşuşturmaca ve panik görüntülere yansıdı.

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