Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video
26.11.2025 | 13:58
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü. Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
00:45
