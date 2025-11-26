Video Yaşam Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video
26.11.2025 | 13:58

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü. Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, bugün Hopa açıklarında balığğa çıkan bir balıkçı denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü. Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulunurken, cismin Rus menşeli roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
