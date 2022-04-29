Video Yaşam Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video
Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video

Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video

29.04.2022 | 23:13

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Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 01:35
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu.

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