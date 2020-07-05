Video Yaşam İBB'nin başlatıp bir tülü bitirmediği çalışmalar vatandaşları isyan ettiriyor | Video

İBB'nin başlatıp bir tülü bitirmediği çalışmalar vatandaşları isyan ettiriyor | Video

İBB'nin başlatıp bir tülü bitirmediği çalışmalar vatandaşları isyan ettiriyor | Video
05.07.2020 | 12:28

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve aylardır bir türlü bitmeyen yol vekadlrım çalışmaları vatandaşları ve bölge esnafını isyan ettiriyor.

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