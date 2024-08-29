Video Yaşam İETT şoförü araçtan inip tartıştığı sürücüye yumruk salladı, o anlar kamerada | Video
İETT şoförü araçtan inip tartıştığı sürücüye yumruk salladı, o anlar kamerada | Video

İETT şoförü araçtan inip tartıştığı sürücüye yumruk salladı, o anlar kamerada | Video

29.08.2024 | 15:16

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde sabah saatlerinde bir İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında gerçekleşen yol tartışmasında, İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başakşehir Bahçeşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması yaşandı. Şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi. İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.
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