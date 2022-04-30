İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
00:34
03:43
00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
01:16
00:41
03:34
Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26
03:48
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:18
00:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 30.04.2022 | 09:33
02:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
02:44
01:35
Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 29.04.2022 | 23:13
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 17:51
Esenyurt’ta bir grup şahıs, daha önce çaldıkları bir araçla, gözlerine kestirdikleri başka bir aracı çaldı. Aradan geçen günlerde rahat durmayan hırsızlar, o araç ile birde depo soymaya kalktı. Vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızların o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"İKİ DAKİKADA ARACIMI ÇALDILAR"
Aracının çalınması hakkında konuşan Kadir Şen, "Çalınan araç bizim iş aracımız. İşimiz olmadığında o aracı kapının önüne park ediyorduk. Bir gün yine aynı yere bıraktım ve sonrasında aracımın yerinde olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kameralarını inceledim. Hırsızların ilerideki sokaktan bir araçla gelerek benim aracımın yanında durduğunu gördüm. İki dakikadan az uğraşan şahıslar aracımı çalıştırıp götürmüş. Ben olayın ardından güvenlik kamerasını sosyal medyada paylaştım. Oradan bir vatandaş görmüş ve beni aradı. Bana, 'Kardeşim o şahıslar bizim de aracımızı çaldı, hatta senin aracını çaldıkları araç bizim.' dedi ve hırsızların aracını bir yere bıraktığını, kendi araçlarının o sayede bulunduğunu söyledi. İllaki yaptıkları o hırsızların yanına kalmaz. Biz çocuklarımızın rızkını kısarak o aracı almıştık. O hırsızlar zaten çaldıklarını yiyemeyecek. Allah ıslah etsin bunları" dedi.