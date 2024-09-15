Video Yaşam İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu | Video
İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu | Video

İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu | Video

15.09.2024 | 14:22

Antalya'da evde alkol alıp kavga eden gençlerden biri tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin karında ve boynunda kurşun giriş izi tespit edilirken, apartmandan çıkarken yakalanan arkadaşı ise gözaltına alındı.

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Olay, gece 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi 173 sokaktaki lüks bir sitede bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. Y. (16) ile B.Ş. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen sağlık ekipleri Adem. E. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandan çıkan B.Ş.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah daha olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden gencin karın ve boyun kısmında kurşun giriş çıkış olduğu tespit edildi. B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E. Y. İle birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay anında odada bulunan bir köpek ise belediye ekiplerince evden alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri köpeğin alınmasının ardından evde çalışma gerçekleştirdi.

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