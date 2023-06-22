İki kişi arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi... O anlar kamerada | Video 22.06.2023 | 09:31 İstanbul'da iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflardan biri eline aldığı silahı karşı tarafa doğrultup havaya ateş etti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederek ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri eline aldığı silah ile karşı tarafa tehditler savurdu. Kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar tarafların arasına girdi. Sinirli şahıs, silahı ile havaya ateş açtı. Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesi ile son bulan olayda bir vatandaş, tabancayı şüphelinin elinden almaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.