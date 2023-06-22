İki kişi arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi... O anlar kamerada | Video
İstanbul'da iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflardan biri eline aldığı silahı karşı tarafa doğrultup havaya ateş etti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederek ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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