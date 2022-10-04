İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın sanığına 15 yıla kadar hapis istendi | Video
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Mersin'de, çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamede, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde yapılan incelemede, sanığın yolu kontrol etmeden hafif ticari aracını hareket ettirdiğinin, motosiklet sürücüsü Ata'nın da hızlı şekilde seyrettiğinin görüldüğü kaydedildi. Sanığın yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Çopurlu Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülere göre, arkadaşıyla birlikte motosikletle yukarıya doğru çıkan Halil Ata, tali yoldan çıkan hafif ticari araca hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, olay yerinde hayatını kaybediyor.