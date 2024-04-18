INTERPOL tarafından aranan Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı | Video
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.
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