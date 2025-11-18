Video Yaşam IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video
18.11.2025 | 10:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Tespitler kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Öte yandan şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı.

MASAK tarafından yapılan analizlerde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlendi. Öte yandan şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money'in para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.

Tüm tespitler kapsamında yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle birebir örtüştüğü anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 28 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında 1 diğer şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten işlemlerine başlatıldığı da öğrenildi. Şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

