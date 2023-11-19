Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi | Video
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristlerin barındığı çok sayıda odası bulunan mağara, kullanılamaz hale getirildi.
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