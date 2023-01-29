Video Yaşam İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video
İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video

İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video

29.01.2023 | 08:38

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile 21.14'te merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Hakkâri'den de hissedildi.

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