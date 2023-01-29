İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video 29.01.2023 | 08:38
04:16
03:13
01:19
00:37
Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı | Video 28.01.2023 | 14:56
02:50
00:31
Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video 28.01.2023 | 14:37
03:17
Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video 28.01.2023 | 14:29
01:48
Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 13:54
04:46
Marmaris’te sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti | Video 28.01.2023 | 13:31
00:45
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 28.01.2023 | 11:38
01:41
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 28.01.2023 | 11:19
00:27
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 28.01.2023 | 11:10
01:30
Muğla jandarmasından ‘Kökünü kurutma’ operasyonu | Video 28.01.2023 | 10:11
05:02
14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi | Video 28.01.2023 | 09:19
01:59
00:35
05:07
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:19
31:44
00:45
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 27.01.2023 | 20:46