Video Yaşam İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video
09.06.2021 | 08:51

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Denizli’de aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50’den fazla kişinin uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Honaz ve Pamukkale ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları aralarında iş adamlarının da bulunduğu kişilerle irtibata geçerek, bir süre görüştükten sonra güvenlerini kazanıp buluştukları yerlere daha önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntüleri kayıt altına aldıkları, kayıt altına aldıkları bu görüntüleri müştekilerin ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, görüntüleri silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen şantaj çetesinin çökertilmesi için jandarma tarafından düğmeye basıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şantaj ve tehdit olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek, fiziki ve teknik takip başlatıldı. Tespit edilen şüphelilerin ellerinde bulunan görüntüler karşılığında mağdur bir işadamı ile buluşma sağlayacakları ve elinde bulunan görüntüleri vererek karşılığında para alacakları bilgisinin alınması üzerine, buluşma noktası olarak belirlenen kafeye şok baskın yapıldı. Elindeki görüntüleri göstererek işadamıyla pazarlık yapmakta olan şüpheliler, uygunsuz görüntüleri bulundurdukları dijital materyallerle birlikte JASAT timlerince suçüstü yakalandı.

İş adamları ve diğer mağdurların uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan ve karşılığında tehditle para isteyen Sezer A. (30) ve Şükrü T. (32), gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yapılan GBT sorgusunda Sezer A.'nın 8, Şükrü T.'nin ise 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Benzer suçlardan daha önceden de kayıtları bulunan şüphelilerin, mağdurların ikamet ettiği evlerin tespitini yaptıkları ve bu evlere giderek binanın resimlerini çektikleri, aileleri üzerinden baskı kurarak bu şekilde talep ettikleri parayı almaya yönelik psikolojik baskı oluşturdukları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından "Tehdit, Şantaj, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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