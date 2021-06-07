İstanbul Bağcılar'da pilavcı ve çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul Bağcılar'da iki kişinin motosikletle gelip husumetlilerinin bulunduğu iş yerlerini kurşunlaması esnafı canından bezdirdi. İş yerlerinin kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletle gelen iki kişi, husumetlilerinin bulunduğu iş yerlerine silahla ateş açtı. Üç gün önce bir çay ocağını kurşunlayan aynı kişiler, dün saat 14.00 sıralarında bir pilavcı dükkanına kurşun yağdırdı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.



"İLLALLAH ETTİK BIKTIK ARTIK"

İş yeri kurşunlanan Abidin Aydeniz, Burada 15-20 yıldır esnafım. Bahçelievler'den gelen bir grup genç, husumetleri oldukları, burada yemek yiyen gençlere 6-7 el ateş ettiler. Burada takıldıkları için burayı onların mekanı zannetmiş. İllallah ettik, bıktık artık. Çok şükür kimse yaralanmadı. 7 ay önce yine yaptılar, 3 gün önce yan tarafa yaptılar. Orada da aynı kişiler ateş edip kaçıyor. Kafalarında maske var dedi.



MOTOSİKLET İLE GELİP SIKIP GİDİYORLAR

Motosikletli saldırganlara artık bir çözüm bulunması gerektiğini belirten bir esnaf ise, Gelip sıkıp gidiyorlar. Buna bir çözüm bulsunlar. Motosiklet ile gelip sıkıp gidiyorlar. Esnaf olarak mağduruz. Çay ocağını kurşunladılar. Yetkilere sesleniyorum, mağduruz ifadelerini kullandı.



O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kurşunlama anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişiden birinin elindeki tabancayla iş yerine doğru rast gele ateş açıp kaçtıkları görülüyor.