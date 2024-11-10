Video Yaşam İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

10.11.2024 | 08:45

İstanbul Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu belirlenen kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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