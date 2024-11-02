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İstanbul Bayrampaşa'daki kayınpeder dehşeti kamerada!

İstanbul Bayrampaşa'daki kayınpeder dehşeti kamerada!

02.11.2024 | 13:17

İstanbul Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre M.T. eşi Arbin Timur'dan (32) çalışmadığı gerekçesiyle boşanmak istiyordu. Bunun üzerine M.T.'nin babası Ekrem Girgin, Arbin Timur'u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı. Ekrem Girgin ve damadı birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Girgin ve Timur'un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

ART ARDA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Ekrem Girgin'in Arbin Timur'u öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ekrem Girgin'in damadı Arbin Timur ile sohbet ettikleri sırada çekmeceden silahını çıkarıp damadına art arda ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği görülüyor.

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