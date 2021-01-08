İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi korkutan alışveriş yoğunluğu kamerada | Video
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İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yaşanan alışveriş yoğunluğu kamerada...