İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11'e yükseldi | Video
17.11.2025 | 09:52
İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
