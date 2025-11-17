İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda gözaltı sayısı 11'e yükseldi | Video 17.11.2025 | 09:52 İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken; 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı da gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11 oldu.