Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan İranlı akademisyene Kanada'dan bir ret daha | Video
İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan İranlı akademisyene Kanada'dan bir ret daha | Video

İstanbul Havalimanı'nda 2 ay kalan İranlı akademisyene Kanada'dan bir ret daha | Video

17.04.2024 | 16:16

Kanada’da oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusu kabul edilmeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlayan İranlı Dr. Shiva Kaviani, bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi bekliyor. İranlı akademisyenin bu süreçte Kanada'ya bir vize başvurusu daha yaptığı ancak bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.

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Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunmuştu. Vize başvurusuna ret cevabı alan Kaviani, bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE KALIYOR
Silivri'de bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen İranlı akademisyen bir aydır burada kalıyor. Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı. Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusu kabul etmedi. Akademisyen, ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.

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