Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video
İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video

İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video

25.05.2022 | 12:03

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda kilolarca kokain yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 farklı operasyon düzenlenerek kilolarca kokain ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ouagadougou (Burkina Faso) - İstanbul'a gelecek olan uçakla seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Hava Takip Sisteminden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alan Narkokim ekipleri tarafından uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın beraberinde bulunan çantalar ile uçak altına verilen bagajlarının narkotik dedektör köpekleri ile kontrolü esnasında, köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, valizler x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23,410 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri söz konusu yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir şahsı da tespit etti. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28,287 kilogram kokain olmak üzere toplamda 51,697 kilogram kokain yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklinde makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3,472 kilogram kokain ele geçirildi.

Son olarak gerçekleştirilen operasyonda ise, Brezilyadan İstanbul'a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın üst aramasında her iki bacağında bantlarla sarılmış halde şeffaf poşetler içinde 3,128 kilogram kokain yakalandı.

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şahıs gözaltına alınırken 6 şahıs tutuklandı. Olaylara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

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