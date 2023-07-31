Video Yaşam İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video
İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video

İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video

31.07.2023 | 13:13

Kağıthane'de TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. Ekipler olay yerinde!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı | Video 01:29
İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı | Video 31.07.2023 | 13:45
Hatay’daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 01:16
Hatay'daki orman yangını büyümeden söndürüldü | Video 31.07.2023 | 13:45
Kilis’te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video 02:18
Kilis'te, otomobil devrildi: 2 yaralı | Video 31.07.2023 | 13:44
Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video 02:18
Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video 31.07.2023 | 13:24
İstanbul Kağıthane’de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video 00:13
İstanbul Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı! | Video 31.07.2023 | 13:13
70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi | Video 01:28
70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi | Video 31.07.2023 | 13:02
TEM otoyolunda hafriyat kamyonuyla sınırları zorlayan sürücü kamerada | Video 01:22
TEM otoyolunda hafriyat kamyonuyla sınırları zorlayan sürücü kamerada | Video 31.07.2023 | 13:02
Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi havadan görüntülendi | Video 01:34
Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi havadan görüntülendi | Video 31.07.2023 | 12:05
ABD Başkanı Biden yine tatilde görüntülendi | Video 00:32
ABD Başkanı Biden yine tatilde görüntülendi | Video 31.07.2023 | 12:46
Papağanla sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor | Video 05:20
Papağanla sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor | Video 31.07.2023 | 12:08
İstanbul’da dehşet! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video 01:45
İstanbul’da dehşet! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video 31.07.2023 | 12:08
Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 02:16
Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 31.07.2023 | 12:08
Yan baktın meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 01:28
"Yan baktın" meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 31.07.2023 | 12:08
CHP’li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu 00:21
CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu 31.07.2023 | 12:23
Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi böyle görüntülendi | Video 01:34
Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi böyle görüntülendi | Video 31.07.2023 | 12:09
Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video 07:53
Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video 31.07.2023 | 11:20
’Yan baktın’ meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 01:28
'Yan baktın' meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 31.07.2023 | 12:02
32 binden fazla ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira… | Video 00:48
32 binden fazla ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira… | Video 31.07.2023 | 11:50
İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video 02:03
İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video 31.07.2023 | 11:50
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video 01:45
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video 31.07.2023 | 11:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA