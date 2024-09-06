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İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar

İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar

06.09.2024 | 13:57

istanbul Küçükçekmece'de bir kafeye gelen şüpheli 3 kişiden 2'si kafede oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırı anı ve müşterilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli 3 şüpheli husumetlileri olan kişinin bir kafede oturduğunu öğrendi. Yüzleri maskeli 3 şüpheli sözkonusu kafeye geldi. Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken diğer 2 şüpheli içeri girerek husumetlilerine art arda ateş etti. Silahlı saldırının ardından 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişiye ilk müdahale kafedekiler tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÇIKARKEN, ŞÜPHELİLER KAFEYE GİRİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 şüpheliden 2'sinin kafeye girerek husumetlilerine art arda ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.Şüphelilerin kafeye girdiği sırada bir anne 2 çocuğunun kafeden çıktıkları anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüphelilerin husumetlilerine ateş ettiği sırada kafede oturan müşterilerin panik halinde kaçtıkları anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

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