İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu 33 gözaltı

İstanbul Merkezli 17 ilde FETÖ operasyonunda aralarında hala TSK’da aktif görevde bulunan 6 kişinin de bulunduğu 52 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. 19 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin mahalle bakkalları, büfe, lokanta ve kırtasiyelerde bulunan kontörlü hatlar aracılığıyla örgüt elemanlarıyla irtibat kurdukları belirlendi.