İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde İstanbul’da faaliyet gösteren şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan ve firari konumda olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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