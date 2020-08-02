İstanbul Şile'de cankurtaranların gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıdılar | Video
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İstanbul Şile Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı. Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.