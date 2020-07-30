İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video

Kurban Bayramı öncesi memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etmeye başladı ve doğal olarak da trafik yoğunluğu TEM ve E-5 üzerinde başladı. Hem Silivri-Tekirdağ'a gitmek isteyenler hem de Anadolu'ya gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu nedenle hem TEM ev E-5 Ankara istikameti hem de Tekirdağ yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte, İstanbul trafik durumu ve aHaber canlı yayını ile trafik yoğunluğu...