İstanbul trafik durumu: Kurban Bayramı öncesi İstanbul trafik yoğunluk haritası nasıl? Canlı trafik bilgileri | Video
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Kurban Bayramı öncesi memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etmeye başladı ve doğal olarak da trafik yoğunluğu TEM ve E-5 üzerinde başladı. Hem Silivri-Tekirdağ'a gitmek isteyenler hem de Anadolu'ya gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu nedenle hem TEM ev E-5 Ankara istikameti hem de Tekirdağ yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte, İstanbul trafik durumu ve aHaber canlı yayını ile trafik yoğunluğu...