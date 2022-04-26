Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
03:16
Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
02:22
İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
00:10
Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı | Video 26.04.2022 | 14:03
02:56
01:16
Ankara polisinden nefes kesen operasyon | Video 26.04.2022 | 13:25
00:33
Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya geldi | Video 26.04.2022 | 13:22
02:26
01:56
02:21
Bursa'da sokak ortasında kadına şiddet anları kamerada | Video 26.04.2022 | 11:23
02:19
13:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 26.04.2022 | 11:01
05:32
00:20
Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 26.04.2022 | 10:53
01:10
01:13
01:40
FETÖ’ye şafak baskını! Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı | Video 26.04.2022 | 09:56
00:16
00:30
İstanbul'da rengârenk bir yeryüzü sofrası | Video 26.04.2022 | 09:55
01:38
Zehir tacirlerine Jandarma engeli! | Video 26.04.2022 | 09:07
istanbul Tuzla’da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu çalışanı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan soyguncuların motosiklete binerek kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.