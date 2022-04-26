İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup...

istanbul Tuzla’da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu çalışanı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan soyguncuların motosiklete binerek kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.