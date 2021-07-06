İstanbul Üsküdar’da ağaç yola devrildi
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İstanbul Üsküdar Vaniköy caddesi üzerinde bulunan Vaniköy parkında 15 metre boyundaki ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Vaniköy caddesinde ulaşım tek şerit üzerinden sağlandı. Kapanan yol, itfaiye görevlilerinin ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Olay, saat 03.40 sularında Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi üzerinde bulunan Vaniköy Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bir ağaç kök kısmından kırılarak yola devrildi. Maddi hasar ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda devrilen ağacın yola düşmesi nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. İhbar üzerine olay yerine Park ve bahçeler ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yola düşen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayın gece geç saatlerde meydana gelmesi olası yaralanma ve maddi hasarlı kazaların olmasının önüne geçti.