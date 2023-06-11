Video Yaşam İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video
İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video

İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video

11.06.2023 | 11:25

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında tornavida ve demir kesme aletiyle 18 işyerini soyan suç makinesi hırsız, Üsküdar’da bir işyerine girerken Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında bir hırsız, çeşitli zaman aradıklarında tornavida ve demir kesme makası kullanarak 18 işyerine girdi. İşyerlerinden çok miktarda para çalan şahıs, kayıplara karıştı. Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
İşyerlerinin güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan ve "Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan da aranması olan Yılmaz A. (31), olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Üsküdar'da olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Çengelköy'de bir adrese giren polis, şahsı geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı cadde üzerinde suçüstü kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tornavida ve 1 adet kesme aleti çıktı.

SUÇ MAKİNESİ HIRSIZ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede 6 adet "işyeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyonkarahisar’da dehşet! Damat, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video 01:18
Afyonkarahisar'da dehşet! Damat, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video 11.06.2023 | 11:51
Bağcılar’da park halindeki araçtan hem ses sistemini hem de kargo paketlerini böyle çaldılar! | Video 04:20
Bağcılar'da park halindeki araçtan hem ses sistemini hem de kargo paketlerini böyle çaldılar! | Video 11.06.2023 | 11:23
Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video 01:00
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video 11.06.2023 | 11:19
Kağıthane’de forklift kazası kamerada | Video 02:11
Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video 11.06.2023 | 11:25
İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video 02:49
İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video 11.06.2023 | 11:25
Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:45
Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 11.06.2023 | 11:25
Komşunun dairesine astığı ’daha kötü insanlara satılıktır’ yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı | Video 05:54
Komşunun dairesine astığı 'daha kötü insanlara satılıktır' yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı | Video 11.06.2023 | 11:04
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık incil ele geçirildi | Video 01:07
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık incil ele geçirildi | Video 11.06.2023 | 10:53
Eyüpsultan’da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video 02:25
Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video 11.06.2023 | 10:53
Erzurum’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:10
Erzurum’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 11.06.2023 | 10:18
Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 00:50
Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video 11.06.2023 | 10:15
Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu | Video 01:26
Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu | Video 10.06.2023 | 18:29
Sigara izmariti 700 dönümlük tarlayı küle çevirdi | Video 03:18
Sigara izmariti 700 dönümlük tarlayı küle çevirdi | Video 10.06.2023 | 18:47
Ses analizi ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı | Video 02:20
"Ses analizi" ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı | Video 11.06.2023 | 09:28
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş hanında çökme anı kameralara yansıdı | Video 00:40
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş hanında çökme anı kameralara yansıdı | Video 11.06.2023 | 09:12
Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:50
Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 09:12
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama | Video 01:13
Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama | Video 11.06.2023 | 00:43
Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video 00:08
Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video 10.06.2023 | 18:50
Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı | Video 00:17
Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı | Video 10.06.2023 | 14:39
Erzincan’da feci kaza! Kimyasal malzeme yüklü tır, başka bir tır ile çarpıştı | Video 00:57
Erzincan'da feci kaza! Kimyasal malzeme yüklü tır, başka bir tır ile çarpıştı | Video 10.06.2023 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA