İstanbul’da 18 işyeri soyan hırsız kamerada: Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı | Video 11.06.2023 | 11:25 İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında tornavida ve demir kesme aletiyle 18 işyerini soyan suç makinesi hırsız, Üsküdar’da bir işyerine girerken Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında bir hırsız, çeşitli zaman aradıklarında tornavida ve demir kesme makası kullanarak 18 işyerine girdi. İşyerlerinden çok miktarda para çalan şahıs, kayıplara karıştı. Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.İşyerlerinin güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan ve "Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan da aranması olan Yılmaz A. (31), olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Üsküdar'da olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Çengelköy'de bir adrese giren polis, şahsı geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı cadde üzerinde suçüstü kıskıvrak yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tornavida ve 1 adet kesme aleti çıktı.Gözaltına alınan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede 6 adet "işyeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.