İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı

İstanbul’da 60 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen Fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken fuhuşa sürüklene 26 kadın da kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 60 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerinden 21’ i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendi aralarında iş bölümü yaparak bir şirket gibi çalışan çetenin elinden kurtarılan kadınlar ise il göç idaresine teslim edildi.

İstanbul'da 60 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen Fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken fuhuşa sürüklene 26 kadın da kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 60 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerinden 21' i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendi aralarında iş bölümü yaparak bir şirket gibi çalışan çetenin elinden kurtarılan kadınlar ise il göç idaresine teslim edildi.

İstanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 60 farklı ikamet ve otele Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı fuhuş operasyonu yapıldı. Operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 24 kişi gözaltına alındı. 26 mağdur kadın ise kurtarıldı.