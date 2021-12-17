İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı | Video
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Güngören'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Yolda yürüyen Cebrail Akgün'ün arkasından sessizce yakkaşan çocuk saniyeler içinde sırt çantasını kesti. Çocuk daha sonra çantanın içindeki 9 bin dolarla olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu parayı teslim edeceği yerde fark eden şahıs, daha sonra çevredeki kameraları inceliyor ve hırsızlığa uğrdaığını fark ediyor. Çocuğun karakolda 400'e yakın suç kaydının olduğu aktarılırken, mağdur vatandaş "Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" dedi.