İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34 Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve artan sıcaklıklar, İstanbul'un su kaynaklarında kritik seviyelere neden oldu. Havadan çekilen görüntüler barajlardaki çekilmeyi gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla geriliyor.

Kentte en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düştü. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği, geniş alanların kuruduğu gözlendi. Görüntüler, İstanbul'un en önemli barajında kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

Öte yandan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8 olarak kaydedildi. İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı.

Ömerli Barajı'nın havadan çekilen görüntüler, kıyılarda yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.