İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video
İstanbul’da gerçekleştirilen 26 operasyonda DEAŞ terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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