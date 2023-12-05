Video Yaşam İstanbul’da korku dolu anlar! Taksicinin başına silah dayadı | Video
İstanbul’da korku dolu anlar! Taksicinin başına silah dayadı | Video

İstanbul’da korku dolu anlar! Taksicinin başına silah dayadı | Video

05.12.2023 | 12:12

Beşiktaş Gayrettepe’de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir sürücü kendisine, “Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim” diyerek tehdit eden taksicinin kafasına silah dayadı. Olayın ardından Beşiktaş polisi taksicinin şikayeti üzerine şahsı evine ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe'de meydana geldi. Trafikte yol verme tartışması yaşayan işletmeci Hasan Ç. (56) ve taksi sürücüsü Ferdi K. (32) araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taksi sürücüsü iddiaya göre Hasan Ç.'ye "Seni öldüreceğim, delik deşik edeceğim" ifadesini kullandı.

TAKSİCİNİN KAFASINA SİLAH DAYADI
Bunun üzerine aracına giden Hasan Ç. silahını alarak geri döndü. Elindeki silahı Ferdi K.'nın başına dayayan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından taksicinin şikayeti üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çalışmanın ardından evi tespit edilen Hasan Ç., olayda kullandığı ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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